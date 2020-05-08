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Главное к утру: смерть главы исполкома района, жалобы на жестокость в «Зулейхе...» и дивиденды КМИЗ

07:00, 08.05.2020
Главное к утру: смерть главы исполкома района, жалобы на жестокость в «Зулейхе...» и дивиденды КМИЗ

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 8 мая.

  • В лесопосадке близ Сарманово было найдено тело руководителя исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева. По предварительной версии, он покончил с собой.
  • Правозащитник Еркен Сарсембаев заявил, что подал заявление генпрокурору России «из-за показа жестокости, насилия и элементов экстремизма» в сериале «Зулейха открывает глаза». Он рассказал, что проверять киноленту поручено прокурору Москвы. Помимо этого, правозащитник направил аналогичные обращения в Следственный комитет России и Роскомнадзор.
  • Президент России Владимир Путин проведет совещание по поддержке авиаотрасли. Оно запланировано на следующую неделю.
  • Снижение заработной платы и расширение неполной занятости будут сдерживать рост безработицы в России, заявил ЦБ в своем обзоре.
    «Подстройка рынка труда к снижению экономической активности, по оценкам Банка России, может происходить в значительной мере через снижение заработной платы и рост неполной занятости, что будет сдерживать рост безработицы».
  • Собрание акционеров Казанского медико-инструментального завода приняло решение о распределении прибыли предприятия за 2019 год. На дивиденды решено направить 128,5 тыс. рублей.
  • Получили помощь от турецких компаний пять татарстанских и две башкирские больницы. Общая стоимость всех изделий, поставленных в медучреждения, составляет 6 млн рублей.

Общество Татарстан
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