Турки подарили больницам Татарстана и Башкирии медицинских изделий на 6 миллионов

Фото: Максим Платонов

Компании остались инкогнито из-за религиозных убеждений

5 татарстанских и 2 башкирские больницы получили помощь от турецких компаний. Об этом сегодня на брифинге рассказал генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан.

Так, в Татарстане помощь была оказана Республиканской клинической больнице (Казань), Городской клинической больнице №7 (Казань), Детской больнице №1 (Казань), Елабужской Центральной районной больнице и Набережно-Челнинской инфекционной больнице. В Башкортостане — Инфекционной клинической больнице №4 города Уфы и Городской детской больнице города Уфы. В этих учреждениях лечат пациентов от коронавируса.

Как рассказал Эрикан, общая стоимость всех изделий, поставленных в медучреждения, составляет 6 млн рублей. Генеральное консульство связалось с минздравами двух регионов, выяснило, в чем именно нуждаются медицинские учреждения Татарстана и Башкирии.

— Наша помощь заключается в представлении гигиенических средств, медицинских костюмов и халатов для врачей, — рассказал генконсул. — Кроме того, мы начали обеспечивать эти учреждения масками (уже поставлено 40 тысяч масок). Все эти изделия произвели местные компании. Достаточно ли того, что мы сделали? Нет. Однако мы стараемся делать все, что в наших силах. Мы понимаем, что потребность в медицинских изделиях гораздо больше.

Названия компаний, которые приняли участие в благотворительной акции, дипломат отказался называть, потому что «это неправильно с точки зрения наших религиозных убеждений». В подтверждение он привел отрывок из хадиса (цитата пророка Мухаммада): «Оказывать милостыню нужно втайне, так чтобы левая рука не знала, что делает правая».

Дипломаты-грузчики: без пиджаков, но в футболках

Как сообщал ранее Эрикан в интервью «Реальному времени», Генеральное консульство продолжает функционировать, просто в офис выезжают не все работники. Как убедился сегодня наш корреспондент, сейчас помещения генконсульства заставлены коробками с медицинскими изделиями. Турецкий консул объяснил, что сотрудники дипломатического ведомства, приходя утром на работу, снимают пиджаки и рубашки, надевают футболки и сами доставляют, разгружают и погружают в машины гуманитарный груз.

— Я не слышал от наших сотрудников ни малейшего слова жалобы на эту работу. Наоборот, им приятно участвовать в таком благом деле. Они рады быть частью этого полезного труда, — подчеркнул спикер.

Турецкий генконсул решил сконцентрировать усилия турецкого бизнеса в регионах именно на помощь больницам. И поддержка медучреждений будет продолжаться.

— Мы понимаем, что сейчас идет месяц Рамазан. И как только закончим работу (помощь больницам. — прим. ред.), займемся продуктовыми наборами для постящихся. Мы знаем, что Духовное управление мусульман Республики Татарстан ежедневно поставляет ифтар-наборы для нуждающихся. Эту работу ведут волонтеры. И мы подарили муфтияту маски для этих добровольцев, — сказал Исмет Эрикан, отвечая на вопрос «Реального времени».

Тимур Рахматуллин