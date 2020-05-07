ЦБ рассказал о двух факторах, которые будут сдерживать рост безработицы в России

Снижение заработных плат и расширение неполной занятости будут сдерживать рост безработицы в России, заявил ЦБ в своем обзоре.

«Подстройка рынка труда к снижению экономической активности, по оценкам Банка России, может происходить в значительной мере через снижение заработной платы и рост неполной занятости, что будет сдерживать рост безработицы», — передает «Интерфакс» сообщение регулятора.

Согласно расчетам Центробанка, в марте сезонный показатель безработицы вырос до 4,6%. В феврале он был равен 4,4%. Как отметили в ЦБ, это связано со снижением спроса на рабочую силу.

Ранее исследование показало, что почти половина россиян пожаловались на ухудшение материального положения.