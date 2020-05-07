КМИЗ решил направить на дивиденды 128 тысяч рублей из прибыли в 51 млн
Собрание акционеров Казанского медико-инструментального завода приняло решение о распределении прибыли предприятия за 2019 год. На дивиденды решено направить 128,5 тысячи рублей.
Остальные 50,9 млн рублей руководство предприятия решило направить на развитие компании, сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.
Согласно материалам КМИЗа, решено выплатить по 10 рублей на одну акцию.
Напомним, что прибыль в размере 51 млн рублей является показателем роста для казанского предприятия. Годом ранее завод заработал на 12% меньше.ПромышленностьЭкономикаФинансы Татарстан
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