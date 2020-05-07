Основателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение в вымогательстве

Следствие предъявило создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве и намерено попросить суд о его аресте.

«В настоящее время задержанному предъявлено обвинение (по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство группы лиц по предварительному сговору», — прим. ред.) в инкриминируемом деянии. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает ТАСС слова начальника Управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Владимира Васенина.

Напомним, сегодня стало известно, что основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом второго уголовного дела. По версии МВД, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. В обмен он обещал не выкладывать личные фото экс-полицейского.



Создатель проект распространял информацию о нарушении прав полицейских, о злоупотреблениях начальства МВД и т. д.



Ранее в СПЧ прокомментировали обвинения против основателя паблика «Омбудсмен полиции».