Исследование: почти половина россиян пожаловались на ухудшение материального положения

Настроения и материальное положение россиян продолжают ухудшаться. 42% жителей пожаловались на нехватку средств, следует из данных опроса, проведенным «ИнФОМом» по заказу Центробанка.

Основными причинами являются рост расходов или потеря работы кем-либо из членов семьи. Выросла доля и тех, кто отмечает серьезное снижение доходов — на 4 п.п. до 20 % за две недели. Еще 20% отмечают незначительные потери в доходах, передают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в список регионов, где ожидаются наибольшие потери доходов от налогов в 2020 году.