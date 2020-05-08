В Челябинске в конкурсе к 9 Мая опубликовали фото Гитлера без усов — организаторы сказали, что не узнали его

Фото: скриншот

Челябинский торговый центр «Космос» к 9 Мая запустил патриотический конкурс «Имена героев».

В рамках проекта участникам предложили прислать фото и краткую биографию родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Присланные истории публиковали в паблике «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте» с подписью «Пусть город знает своих героев».

Так появился пост, на котором изображен молодой Гитлер без усов и придуманная история о Владимире Владимировиче Сумине. В 1942-м он отправился на фронт, участвовал в боях под Курском и Москвой, а спустя 3 года погиб во время Висло-Одерской операции, сообщали участники конкурса.

Однако пользователи сразу же узнали Гитлера на фото. Пост был удален, организаторы конкурса принесли извинения, пояснив, что не узнали мужчину на фото.

«Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы недосмотрели, недопроверили — поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло», — написали они.

«Фотография, которую нам прислали, довольно редкая и нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен», — сообщили авторы поста.