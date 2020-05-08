В Челябинске в конкурсе к 9 Мая опубликовали фото Гитлера без усов — организаторы сказали, что не узнали его
Челябинский торговый центр «Космос» к 9 Мая запустил патриотический конкурс «Имена героев».
В рамках проекта участникам предложили прислать фото и краткую биографию родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Присланные истории публиковали в паблике «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте» с подписью «Пусть город знает своих героев».
Так появился пост, на котором изображен молодой Гитлер без усов и придуманная история о Владимире Владимировиче Сумине. В 1942-м он отправился на фронт, участвовал в боях под Курском и Москвой, а спустя 3 года погиб во время Висло-Одерской операции, сообщали участники конкурса.https://twitter.com/PutinsEconomy?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1258130204314210305&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2020%2F05%2F07%2Fne-dosmotreli-poverili-lyudyam
Однако пользователи сразу же узнали Гитлера на фото. Пост был удален, организаторы конкурса принесли извинения, пояснив, что не узнали мужчину на фото.
«Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы недосмотрели, недопроверили — поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло», — написали они.
«Фотография, которую нам прислали, довольно редкая и нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен», — сообщили авторы поста.Общество
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