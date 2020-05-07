В оперштабе Татарстана опровергли очередной фейк

Оперштаб Татарстана опроверг информацию о том, что в больницах республики родственникам умерших предлагают деньги за запись о причине смерти от коронавируса.

Авторы фейка утверждают, что так медики наращивают статистику для того, чтобы получить премии. В оперштабе подчеркнули, что чаще всего такие сообщения оставляют анонимные пользователи.

Вся статистика по зафиксированным случаям COVID-19 в Татарстане ведется исключительно на основе результатов лабораторных исследований. Причина смерти устанавливается исключительно на основе заключения экспертизы, отметили в оперштабе.



Ранее Генпрокуратура РФ признала фейком распространяющиеся в Сети сообщения об искусственном создании коронавируса.

