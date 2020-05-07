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В оперштабе Татарстана опровергли очередной фейк

18:54, 07.05.2020
В оперштабе Татарстана опровергли очередной фейк
Фото: realnoevremya.ru

Оперштаб Татарстана опроверг информацию о том, что в больницах республики родственникам умерших предлагают деньги за запись о причине смерти от коронавируса.

Авторы фейка утверждают, что так медики наращивают статистику для того, чтобы получить премии. В оперштабе подчеркнули, что чаще всего такие сообщения оставляют анонимные пользователи.

Вся статистика по зафиксированным случаям COVID-19 в Татарстане ведется исключительно на основе результатов лабораторных исследований. Причина смерти устанавливается исключительно на основе заключения экспертизы, отметили в оперштабе.

Ранее Генпрокуратура РФ признала фейком распространяющиеся в Сети сообщения об искусственном создании коронавируса.

ОбществоВласть Татарстан
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