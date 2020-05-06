Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты об искусственном создании коронавируса

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Генпрокуратура РФ признала фейком распространяющиеся в Сети сообщения об искусственном создании коронавируса.

Видеоролики, в которых утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, созданным для проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка и уничтожением населения под видом вакцинации, официально признаны недостоверной информацией, которая создает угрозу населения.

«В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — передает ТАСС сообщения Генпрокуратуры.

В ведомстве отмечают, что обвинения блогеров не подтверждены ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти.

