Банк ЗЕНИТ запускает льготную ипотеку по ставке от 6,5%

Банк ЗЕНИТ присоединился к новой государственной программе поддержки граждан и строительной отрасли. Оформить ипотечный кредит по ставке от 6,5% годовых клиенты могут до 1 ноября 2020 года. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство.



Ипотека сроком от 1 года до 25 лет предоставляется на покупку квартиры комфорткласса на первичном рынке. Программа позволяет приобрести жилье стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также до 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры. Первоначальный взнос может быть оплачен средствами материнского капитала. Пониженная ставка будет действовать в течение всего срока кредитования.

«Банк ЗЕНИТ стал участником программы, которая позволит повысить доступность жилья для клиентов и простимулирует спрос на покупку недвижимости у застройщиков. При этом весь пакет документов на кредит и электронная закладная оформляются онлайн, клиент приходит в офис только на заключение сделки», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

ПАО «Банк ЗЕНИТ»



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»