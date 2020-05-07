Дмитрий Назаров, Глафира Тарханова и другие звезды прочитают стихи ко Дню Победы

Фото: «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» и «СТС Медиа» запускают совместный проект «Мы посвящаем» ко Дню Победы. Он представляет собой серию видеороликов, в которых известные телеведущие и актеры читают стихи о Великой Отечественной войне.

Пользователи «Одноклассников» смогут вспомнить и совместно со звездами прочитать такие произведения, как «Жди меня» Константина Симонова, «Братские могилы» Владимира Высоцкого, «Был строг приговор трибунала» Владимира Карпеко, «Мальчик из села Поповки» Самуила Маршака, «Целовались, плакали и пели» Юлии Друниной и другие.

В проекте примут участие Михаил Шац, Влад Чижов, Глафира Тарханова, Дмитрий Назаров, Мария Берсенева, Анастасия Князева и другие.