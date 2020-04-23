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Ни у кого из вернувшихся в Татарстан из Турции и Гоа не выявлен коронавирус

09:42, 23.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ни у кого из вернувшихся в Татарстан из Турции и Гоа не выявлен коронавирус
Фото: Реальное время

Ни у кого из заселенных в обсерватор в санатории «Васильевский» пассажиров бортов из Турции и Индии не обнаружен коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Все пассажиры прошли медосмотр и сдали анализы.

«Первые результаты анализов на COVID-19 у всех отрицательные. Они продолжат свое нахождение на карантине, будут находиться на меднаблюдении до контрольного забора анализов», — гласит сообщение.

Ранее одна их вернувшихся туристов рассказала, как проводит время в обсервации.

Общество Татарстан
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