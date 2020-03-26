В Казани продолжается подготовка к Играм стран СНГ, запланированным на лето

В Казани в штатном режиме продолжается подготовка к Играм стран СНГ и к Всероссийским уличным играм, сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Напомним, I Игры стран Содружества Независимых Государств должны пройти в Казани 20—27 августа. Проведение Всероссийских уличных игр в Казани запланировано на 26—28 июня в рамках Дня молодежи.

«В настоящий момент мы продолжаем работу по подготовке к соревнованиям, запланированным на лето текущего года. Самые крупные проекты — Игры стран СНГ и Всероссийские уличные игры. Оба проекта должны пройти впервые, и их подготовка ведется в штатном режиме», — заявил министр.

Как уточняет пресс-служба ведомства, во время подготовки к Играм СНГ практически осмотрены все объекты, идет плотная работа с федерациями по назначению директоров соревнований, формированию детального расписания игр.

Все работы по подготовкам к соревнованиям проводятся согласно дорожным картам проекта.

