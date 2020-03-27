Минниханов вошел в состав оргкомитета Игр стран СНГ в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин вошли в состав организационного комитета первых Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Чернышенко станет председателем оргкомитета, Матыцин и Минниханов — его заместителями.

Соревнования должны пройти с 20 по 27 августа.

Ранее сообщалось, что в Казани в штатном режиме продолжается подготовка к Играм стран СНГ и к Всероссийским уличным играм.