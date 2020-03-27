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Минниханов вошел в состав оргкомитета Игр стран СНГ в Казани

19:37, 27.03.2020
Минниханов вошел в состав оргкомитета Игр стран СНГ в Казани
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин вошли в состав организационного комитета первых Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Чернышенко станет председателем оргкомитета, Матыцин и Минниханов — его заместителями.

Соревнования должны пройти с 20 по 27 августа.

Ранее сообщалось, что в Казани в штатном режиме продолжается подготовка к Играм стран СНГ и к Всероссийским уличным играм.

ОбществоВластьСпорт Татарстан
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