Шевченко: «Бурмистров точно не в том состоянии, чтобы усилить «Ак Барс»

Журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал переход нападающего Александра Бурмистрова в казанский «Ак Барс».

По его словам, форвард не подходит под требования Дмитрия Квартальнова и не усилит команду.

«Такое ощущение, что его приглашение в команду связано с какими-то другими вещами, а не с хоккеем. То ли местное лобби, то ли еще что-то, но Александр точно не в том состоянии, чтобы усилить команду, да и вряд ли он отвечает высокими требованиям Дмитрия Квартальнова», — считает Шевченко.

Накануне «Ак Барс» официально объявил о переходе Бурмистрова в казанский клуб. В минувшем сезоне нападающий выступал за «Салават Юлаев» и провел за уфимцев 64 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков.