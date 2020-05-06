Бурмистров: «Ак Барс» будет одним из фаворитов нового сезона»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал свое возвращение в казанский клуб. Он подписал с казанцами однолетний контракт.

«Очень рад вернуться домой: в Казань, в «Ак Барс». Хоккей, который команда показывала в прошлом сезоне под руководством Дмитрия Квартальнова, мне симпатичен — высокие скорости, много борьбы и владения шайбой. Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей: думаю, что «Ак Барс» будет одним из фаворитов нового сезона», — сказал Бурмистров пресс-службе клуба.

Ранее агент хоккеиста Александр Черных заявлял, что «Ак Барс» не интересуется нападающим. На время самоизоляции Бурмистров приехал в Казань, где тренировался в самостоятельном режиме.

Напомним, Бурмистров перешел в «Салават Юлаев» в сезоне-2018/19 в результате сделки, по которой «Ак Барс» получил троих игроков: защитника Александра Ляхова (1999 г. р.), а также двух форвардов — Вячеслава Основина и Савелия Кувардина (2001 г. р.).

В минувшем сезоне Бурмистров выступал за «Салават Юлаев» и провел за уфимский клуб 64 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков.