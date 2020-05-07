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День Победы в Казани дома: полет Ту-160 над Казанкой, песни во дворе и салют онлайн

11:34, 07.05.2020
День Победы в Казани дома: полет Ту-160 над Казанкой, песни во дворе и салют онлайн
Фото: kzn.ru

Мэрия Казани опубликовала программу праздничных мероприятий на 8 и 9 мая. Те, кому повезет, увидят колонну военной техники из окон, а развлекательные мероприятия будут доступны онлайн.

8 мая

9.00 — праздничный заезд военной исторической техники. Колонна проедет по маршруту: Оренбургский тракт — ул. Павлюхина, переезд на ул. Вишневского — пр. Амирхана — ул. Чуйкова — ул. Восстания — кольцо на Горьковском шоссе — ул. Болотникова — ул. Вахитова — Кремлевская дамба — ул. Лево-Булачная — ул. Павлюхина — Оренбургский тракт.

Церемония поднятия Знамени Победы на 50-метровый флагшток. Трансляция — на канале ТНВ.

9 мая

8.00 — заезд участников Республиканской общественной организации «Авторетроклуб-21». Они проедут на автомобилях военных лет от площади Первого мая, через мемориал в парке им. Урицкого, парк Победы до Вечного огня в парке им. Горького.

Открытие памятника Советскому солдату в парке Победы.

Полет над городом звена вертолетов легендарной линейки Ми-8 — с флагами России, Республики Татарстан и Знаменем Победы.

11.20 — над акваторией Казанки можно будет увидеть бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь».

В течение дня — акции «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы» — казанцам предлагается вывесить на окна российский триколор и прикрепить рисунки, посвященные Дню Победы.

18.00 — Казань присоединится к федеральному проекту «РиоРита — радость Победы!» — трехчасовая трансляция будет вестись из студии в санкт-петербургском Таврическом саду.

19.00 — всероссийская минута молчания, трансляция по телевидению начнется в 18.55 под бой московских курантов.

Акция #ПоемДвором. Всем желающим предлагается выйти на балконы или встать у окна с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла. Планируется спеть песню Давида Тухманова «День Победы».

21.00 — онлайн-концерт Государственного камерного хора РТ «15 песен до Победы» на их страницах в YouTube и Instagram.

21.45 — всероссийская акция «Свеча памяти». Все жители России в знак памяти зажгут у окон фонарики, свечи, экраны смартфонов.

Праздничный салют покажут по телеканалу ТНВ.

22.00 — трансляция праздничного концерта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Татарстан
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