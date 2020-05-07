День Победы в Казани дома: полет Ту-160 над Казанкой, песни во дворе и салют онлайн

Мэрия Казани опубликовала программу праздничных мероприятий на 8 и 9 мая. Те, кому повезет, увидят колонну военной техники из окон, а развлекательные мероприятия будут доступны онлайн.

8 мая



9.00 — праздничный заезд военной исторической техники. Колонна проедет по маршруту: Оренбургский тракт — ул. Павлюхина, переезд на ул. Вишневского — пр. Амирхана — ул. Чуйкова — ул. Восстания — кольцо на Горьковском шоссе — ул. Болотникова — ул. Вахитова — Кремлевская дамба — ул. Лево-Булачная — ул. Павлюхина — Оренбургский тракт.



Церемония поднятия Знамени Победы на 50-метровый флагшток. Трансляция — на канале ТНВ.



9 мая



8.00 — заезд участников Республиканской общественной организации «Авторетроклуб-21». Они проедут на автомобилях военных лет от площади Первого мая, через мемориал в парке им. Урицкого, парк Победы до Вечного огня в парке им. Горького.



Открытие памятника Советскому солдату в парке Победы.



Полет над городом звена вертолетов легендарной линейки Ми-8 — с флагами России, Республики Татарстан и Знаменем Победы.



11.20 — над акваторией Казанки можно будет увидеть бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь».



В течение дня — акции «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы» — казанцам предлагается вывесить на окна российский триколор и прикрепить рисунки, посвященные Дню Победы.



18.00 — Казань присоединится к федеральному проекту «РиоРита — радость Победы!» — трехчасовая трансляция будет вестись из студии в санкт-петербургском Таврическом саду.



19.00 — всероссийская минута молчания, трансляция по телевидению начнется в 18.55 под бой московских курантов.



Акция #ПоемДвором. Всем желающим предлагается выйти на балконы или встать у окна с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла. Планируется спеть песню Давида Тухманова «День Победы».



21.00 — онлайн-концерт Государственного камерного хора РТ «15 песен до Победы» на их страницах в YouTube и Instagram.



21.45 — всероссийская акция «Свеча памяти». Все жители России в знак памяти зажгут у окон фонарики, свечи, экраны смартфонов.



Праздничный салют покажут по телеканалу ТНВ.



22.00 — трансляция праздничного концерта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

