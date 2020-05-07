Эксперты оценили уровень тревожности в российском обществе выше, чем в кризис 1998 года

Как сообщил сегодня на заседании экспертного совета «Волга» президент российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, сейчас эксперты фиксируют «огромное увеличение тревожности» в российском обществе.



«Страх человеку понятен, гораздо хуже, когда возникает ощущение тревожности. Сейчас мы фиксируем огромное увеличение именно ее — вещи иррациональной, основанной на недостатке информации, а также несовпадении того, что показывают по ТВ, с реальной жизнью», — заявил Куртов.

По словам спикера, эксперты оценили уровень текущей тревожности в обществе на 5,5 балла (из 10 возможных). Для сравнения: в кризис 1998 года оценка была на уровне 5 баллов.

«То есть сейчас тревожность выше, чем даже в тяжелый кризис 98-го года, когда мы потеряли деньги и откатились на 20 лет назад», — констатировал эксперт.

Ранее эксперты сообщили, что Татарстан на фоне пандемии коронавируса смотрится выигрышно по сравнению с Россией в целом и регионами.