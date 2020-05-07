Эксперт: «Определенности в Татарстане сейчас больше, чем в целом по России»

Татарстан на фоне пандемии коронавируса смотрится выигрышно по сравнении с Россией в целом и регионами. Об этом на сегодняшнем заседании экспертного клуба «Волга», посвященном выходу из «коронакризиса», заявил руководитель Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР) Алексей Коннов.

«Перед входом в [коронавирусное] пике доверие к власти (если мы говорим о первых лицах) в Татарстане было фактически на уровне доверия к первому лицу государства. В настоящий момент мы видим рост доверия в целом — как к федеральному центру, так и к внутриреспубликанским властям», — поделился информацией, собранной Центром аналитических исследований спикер.

Также Алексей Коннов отметил, что основным страхом населения в условиях пандемии является неопределенность. По словам эксперта, определенности в Татарстане «больше, чем в соседних регионах и в целом по России».

«Не уверен, насколько это будет корректно с моей стороны, но, по нашей оценке, республика своими понятными шагами и посылами обществу смотрится чуть более выигрышно на фоне федералов и соседей», — заключил спикер.

Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов заслушает предложения по каждому пункту послаблений режима самоизоляции и их обоснование. Руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова пообещала озвучить поэтапные шаги выхода из самоизоляции, как только руководство республики утвердит соответствующий план.