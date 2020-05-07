В Татарстане пенсионер зарезал собственного брата

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В Татарстане 62-летний пенсионер подозревается в убийстве родного брата. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Трагедия произошла в селе Нижний Наратбаш. Двое братьев распивали спиртные напитки. В какой-то момент 62-летний мужчина схватил нож и ударил им в шею своего 55-летнего брата. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

