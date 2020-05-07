Генменеджер «Ак Барса» поддержал решение КХЛ не распределять итоговые места

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поддержал решение КХЛ не распределять итоговые места, оставив без победителя Кубка Гагарина прошедший сезон.

«Я считаю, что КХЛ приняла правильное решение. Сезон не был закончен, как можно в такой ситуации распределять места? Основной показатель же — плей-офф. Если бы распределили места, кто-то в любом случае был бы недоволен. Многие команды готовились именно к борьбе в плей-офф», — сказал Якубов.

Ранее стало известно, что чемпион и обладатель Кубка Гагарина в этом сезоне определен не будет.

С 1-го по 8-е места поделят между собой восемь команд-полуфиналистов конференций. При этом команды были расположены по алфавитному порядку: «Ак Барс», «Барыс», «Динамо» (Москва), «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА, ЦСКА.

Остальные места распределены по спортивному принципу, исходя из результатов плей-офф и регулярного первенства.