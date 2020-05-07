КХЛ: чемпион и обладатель Кубка Гагарина в этом сезоне определен не будет

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заявила, что чемпион и обладатель Кубка Гагарина в этом сезоне определен не будет. Соответствующее заявление появилось на сайте лиги.

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров чемпионата КХЛ, не существует», — говорится в сообщении.

При этом лига отметила, что итоговая таблица сезона-2019/20 определена по результатам первого раунда плей-офф. Таким образом, с 1 по 8 места поделят между собой восемь команд-полуфиналистов конференций. При этом команды были расположены по алфавитному порядку: «Ак Барс», «Барыс», «Динамо» (Москва), «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА, ЦСКА. Остальные места распределены по спортивному принципу, исходя из результатов плей-офф и регулярного первенства.

Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

О самых важных событиях в лиге после завершения сезона можно почитать в материале «Реального времени».