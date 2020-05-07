Президент УНИКСа выступил против продолжения Кубка Европы

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что в казанском клубе придерживаются идеи досрочного завершения Кубка Европы по баскетболу. По его словам, несмотря на все сложности, руководство еврокубка намерено продолжить сезон в конце июля.

«Ждем, что объявит Евролига 24 мая. Не думаю, что сезон будет продолжен, но они хотят. Играть без зрителей — это нас не устраивает. Потом еще задача собрать американцев, а вдруг их не отпустят? Лучше бы не было этого продолжения, не вызывает это интереса. Надо к новому сезону готовиться. И дай бог, чтобы новый еще был. Зря они это… Зря оттягивают это решение. Я против того, чтоб продолжать в конце июля. Часть игроков уже, по сути, в других командах будут к тому моменту», — сказал Богачев.

Напомним, Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Еще до его завершения из-за сложной обстановки в стране снялся с чемпионата эстонский «Калев».

Розыгрыш Кубка Европы был приостановлен на неопределенный срок. По некоторым данным, в руководстве лиги полагают, что сезон необходимо доиграть для определения победителя и распределения мест в еврокубке на следующий год.

Отметим, что казанский УНИКС отправил своих иностранных баскетболистов домой. Их обратный приезд в страну будет осложнен из-за закрытых границ между государствами.