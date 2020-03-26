Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента саратовского «Автодора» Владимира Родионова.

«Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершен. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ», — сказал Родионов.

В пресс-службе Единой лиги ВТБ данную информацию пока не подтверждают. По некоторым данным, окончательное решение должны принять 27 марта.

Ранее матчи Единой лиги ВТБ были приостановлены сроком до 10 апреля из-за коронавируса. Чуть позже о своем снятии с чемпионата сообщил эстонский «Калев», у представителя которого был подтвержден диагноз.

Напомним, накануне о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина объявила КХЛ.