«Татнефть» вновь начала поставлять топливо на Украину — впервые с 2015 года

Нижнекамский завод «Танеко», входящий в группу «Татнефть», в конце апреля возобновил поставки моторного топлива на Украину. Это произошло впервые с 2015 года.

По данным argusmedia.com, с 22 по 29 апреля с татарстанской станции «Биклянь» на Украину отправили 6,9 тыс. тонн топлива. Импортером выступала компания «777 Голд+», которая закупает нефтепродукты для сети АЗС Marshal.

Кроме того, поставки моторного топлива на рынок Украины возобновил Московский НПЗ «Газпром нефти».

Напомним, «Татнефть» и Украину связывает долгий судебный спор — компания потребовала от властей страны компенсацию после того, как группа «Приват», связанная с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, в 2007 году совершила рейдерский захват компании «Укртатнафта», основанной указами президентов Украины и Татарстана. В результате этого «Татнефть» и Минземимущества РТ лишились своих активов на Украине. 23 октября 2019 года Верховный суд России обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 миллиона. Суд отказался пересматривать решения предыдущих инстанций.