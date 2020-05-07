План послаблений в Татарстане готов и сегодня будет представлен Минниханову

Фото: Ринат Назметдинов

Рост статистики по заболеваемости связан с ростом охвата тестированием

Статистика по коронавирусу показывает рост заболеваемости. Но это не значит, что обстановка накаляется. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала, что растущие цифры связаны только с увеличением охвата тестированием. Большая часть татарстанцев переносит инфекцию легко или бессимптомно. Какие решения примет руководство республики на фоне этих цифр, Галимова пока не огласила.

Галимова напомнила о плане поэтапного выхода из самоизоляции: сначала разрешат заниматься спортом и гулять с детьми, откроются небольшие магазины и организации сферы услуг. На втором этапе откроют предприятия сферы торговли и услуг большей площади, школы и детсады, на третьем — предполагается снять все ограничения. Галимова сообщила, что республика, по поручению президента Путина, проработала свой план послаблений. При этом Минниханов «поставил задачу: все послабления возможны при одном главном условии —соблюдении санитарно-эпидемиологических требований».

Сегодня Рустам Минниханов заслушает предложения по каждому пункту послаблений и их обоснование. Лилия Галимова пообещала озвучить поэтапные шаги выхода из самоизоляции, как только руководство республики утвердит соответствующий план.



Ни один студент медвузов в «грязную зону» не попадет

Сегодня 615 студентов задействованы в работе медучреждений Татарстана. Это молодые люди, которые самостоятельно еще до пандемии устроились на практику. 256 человек — в медучреждениях, 228 человек — волонтеры, 22 студента помогают Роспотребнадзору, рассказала руководитель пресс-службы.

«Приказ о мобилизации затрагивает 110 студентов медицинского университета 5 курса лечебного факультета — это студенты, которые по курсу должны проходить практику в качестве помощника врача поликлиники. Их распределили по медицинским учреждениям. Ни один из них не находится в «грязной зоне», не проходит практику в зоне риска, в инфекционных отделениях», — подчеркнула Галимова.

Рустам Минниханов поручил обеспечить весь без исключения медперсонал Татарстана средствами индивидуальной защиты. Фото minzdrav.tatarstan.ru

Кроме того, Рустам Минниханов поручил обеспечить весь без исключения медперсонал Татарстана средствами индивидуальной защиты. «Речь и о масках, и о костюмах. Организовать эту работу президент Татарстана поручил Минздраву и Минпромторгу РТ. Минздрав представил полный перечень потребностей Минпромторгу, который в ближайшее время обеспечит эту заявку», — пояснила Галимова.

Она рассказала, что почти 48 тысяч семей с детьми (из 55 тысяч) в рамках проекта «Помощь рядом» получили продуктовые наборы. На этой неделе упаковки вручат оставшимся семьям из списка — так закончится первый этап поддержки. Планируется, что таких этапов будет три.

Екатерина Аблаева