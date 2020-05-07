Трусова будет отчислена из школы из-за перехода от Тутберидзе к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова будет отчислена из школы из-за ухода от тренерского штаба Этери Тутберидзе и перехода в группу Евгения Плющенко. Об этом заявил директор «Самбо-70» Ренат Лайшев, где последние 9 лет обучалась фигуристка.



«Как и многие спортсмены «Самбо-70», Александра у нас не только тренируется, но и учится в школе. В 2017-м году «Самбо-70» окончила Женя Медведева, в этом году заканчивает 11-й класс Алина Загитова. Трусова сейчас в 9-м классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы», — сообщил Лайшев в своем «Инстаграме».

Также директор «Самбо-70» назвал переход Трусовой во время непростой ситуации в стране предательством. По словам Лайшева, ни одна из сторон не была поставлена в известность и переговоры с фигуристкой велись скрытно.

Накануне стало известно об уходе Трусовой от тренерского штаба Этери Тутберидзе. Вместе с ними фигуристка работала с 2016 года. За это время она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, дважды выигрывала этапы Гран-при, а также завоевала бронзу чемпионата Европы-2019.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) четверные лутц, тулуп и флип.

Напомним, что под руководством Тутберидзе также занимается Алина Загитова, ранее объявившая о приостановке профессиональной карьеры.