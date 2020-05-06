СМИ: Трусова ушла от Тутберидзе и перейдет к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, фигуристка недовольна своим положением и считает, что ей уделяют недостаточно внимания. Решающим в принятии такого решения могло стать длительное молчание Тутберидзе во время самоизоляции, которая давно не выходила на связь со своими фигуристками и находится рядом со своей дочерью Дианой Дэвис в США.

«Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. По слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой. Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», — рассказал источник.

Теперь Трусова намерена перейти к тренировкам с группой прославленного бывшего фигуриста Евгения Плющенко.

В нынешнем сезоне российская фигуристка заняла третье место на чемпионате Европы, а также взяла бронзовые награды в финале Гран-при. В обоих случаях она пропустила вперед двух других подопечных Тутберидзе — Алену Косторную и Анну Щербакову.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) четверные лутц, тулуп и флип.

Напомним, что под руководством Тутберидзе также занимается Алина Загитова, ранее объявившая о приостановке профессиональной карьеры.