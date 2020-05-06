ВОЗ оценила показатели смертности от COVID-19 в России

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.

«В России эти показатели очень хорошие. Мы считаем, что да, потому что на самом деле уязвимая группа — это старше 65 лет. Среди заболевших их доля только 20%. Это очень хорошо», — передает RT ее слова.

Вуйнович отметила, что данные показатели свидетельствуют о том, что все принятые эпидемиологические меры смогли уберечь эту самую уязвимую группу населения.

За последние сутки в России подтверждено 10 559 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие выявлены в 82 регионах. Количество заболевших в стране достигло 165 929. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 21 327 человек, умерших — до 1 537 человек.