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Студенты ИТИС КФУ стали единственными в России представителями программы AWS Educate Student Ambassador

21:45, 06.05.2020
Студенты ИТИС КФУ стали единственными в России представителями программы AWS Educate Student Ambassador
Фото: kpfu.ru

Студенты Высшей школы ИТИС КФУ Анастасия Индиенкова и Римма Нуриева стали амбассадорами Amazon Web Services Educate.

Они оказались первыми студентками в России, прошедшие эту программу. Среди участников представители со всего мира: 75 человек из Индии, 63 из США, 9 из Бразилии и многих других стран.

Посредством презентаций, социальных сетей, хакатонов и других мероприятий послы AWS Educate будут делиться информацией со своими однокурсниками.

Справка

Amazon Web Services (AWS) — это самая распространенная в мире облачная платформа, предоставляющая более 175 полнофункциональных сервисов для центров обработки данных по всей планете: от инфраструктурных технологий, таких как инструменты для вычисления, хранилища и базы данных, до инноваций, например, машинного обучения и искусственного интеллекта, озер данных и аналитики, а также Интернета вещей.

ОбществоОбразование Татарстан
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