Студенты ИТИС КФУ стали единственными в России представителями программы AWS Educate Student Ambassador

Студенты Высшей школы ИТИС КФУ Анастасия Индиенкова и Римма Нуриева стали амбассадорами Amazon Web Services Educate.

Они оказались первыми студентками в России, прошедшие эту программу. Среди участников представители со всего мира: 75 человек из Индии, 63 из США, 9 из Бразилии и многих других стран.

Посредством презентаций, социальных сетей, хакатонов и других мероприятий послы AWS Educate будут делиться информацией со своими однокурсниками.