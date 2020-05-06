Студенты ИТИС КФУ стали единственными в России представителями программы AWS Educate Student Ambassador
Студенты Высшей школы ИТИС КФУ Анастасия Индиенкова и Римма Нуриева стали амбассадорами Amazon Web Services Educate.
Они оказались первыми студентками в России, прошедшие эту программу. Среди участников представители со всего мира: 75 человек из Индии, 63 из США, 9 из Бразилии и многих других стран.
Посредством презентаций, социальных сетей, хакатонов и других мероприятий послы AWS Educate будут делиться информацией со своими однокурсниками.
Справка
Amazon Web Services (AWS) — это самая распространенная в мире облачная платформа, предоставляющая более 175 полнофункциональных сервисов для центров обработки данных по всей планете: от инфраструктурных технологий, таких как инструменты для вычисления, хранилища и базы данных, до инноваций, например, машинного обучения и искусственного интеллекта, озер данных и аналитики, а также Интернета вещей.
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