Минниханов проверил как строятся экстрим-парк, набережная озера Кабан и другие объекты

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил во вторник ряд строящихся и реконструируемых объектов в Казани. Он побывал на стройплощадке экстрим-парка под мостом «Миллениум», набережной озера Кабан, в школе в ЖК «Арт -Сити» и на футбольном манеже.

Экстрим-парк предполагает организацию бетонного скейт-парка, асфальтового памп-трека, площадки для ворк-аута, эйр-парка и тренинг-зону, рассказала помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Следующим объектом, который посетил Минниханов, стала строящаяся школа в ЖК «Арт-Сити» (построен на месте Артиллерийского училища). Здание школы будет 4-этажным, общая площадь более 29 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба президента РТ. Предполагается, что школа будет сдана в 2021 году.

Далее глава республики посетил строящийся на улице Танковой футбольный манеж. Ознакомился он и с ходом строительства Большого Казанского кольца.

В завершение поездки Минниханов проверил, как идет реконструкция набережной озера Кабан. Протяженность двух новых участков — от ул. Хади Такташа до ул. Назарбаева и по ул. Марджани в Старо-Татарской слободе — составляет почти 2 км.

