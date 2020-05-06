В Челнах опровергли закрытие горбольницы №5 на карантин

Горбольница №5 Набережных Челнов не закрывается на карантин, здесь проходит лишь плановая дезинфекция, рассказал главный врач медучреждения Зуфер Насртдинов.

«Больница как работала, так и работает. Принимаем больных. Плановых не принимаем по приказу Минздрава РФ. В связи с эпидемиологической обстановкой мы периодически проводим плановые дезинфекции отделений, чтобы предупредить распространение инфекции. Это штатная работа, так происходит во всех больницах — это правила эпидемиологии», — передает chelny-biz.ru.

Ранее сообщалось, что пятого мая от коронавируса скончался житель Набережных Челнов 1969 года рождения. 21 апреля он поступил в стационар городской больницы №2 с диагнозом «тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС». С 25 апреля мужчина был подключен к аппарату ИВЛ, у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.



Позже СМИ сообщили, что от коронавируса умер заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5.

