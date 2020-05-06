В Татарстане Росгвардия проводит акцию «Парад у дома ветерана»

Фото: Екатерина Кильгуткина

В Татарстане Росгвардия проводит акцию «Парад у дома ветерана», посвященную празднованию 75-летия Великой Победы.

Акция проводится адресно — во дворах домов по местам жительства ветеранов ведомства — участников Великой Отечественной войны. Ведущий зачитывает поздравление проживающему в данном доме ветерану войны, после чего военный оркестр Росгвардии исполняет несколько музыкальных композиций военных лет.

Завершается мероприятие парадным прохождением подразделения военнослужащих отряда специального назначения Росгвардии.



Так, 7 мая, с 9.20 до 9.40, состоится выступление по проспекту Амирхана, д. 10а, в 10.10—11.30 — по улице Фрунзе, д. 13, с 12.00 до 12.20 — по ул. Минской, д 3, 12.50—13.10 — пос. Царицыно, ул. Алмагач, д.2а.