За сегодняшний день татарстанцы оформили больше 8 тыс. пропусков для посещения кладбищ

За сегодняшний день жители Татарстана запросили более 8 тыс. цифровых пропусков для выхода из дома с указанием «Цель 4» — «Посещение кладбищ».

Так, ранее в сервисе по выдаче пропусков «Цель 4» — «Участие в похоронах» заменили на «Посещение кладбищ».

Менее чем за один день действия новой цели по ней было выдано 8 298 пропусков, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Как отметили в ведомстве, 5 мая татарстанцы запросили более 1 тыс. пропусков по этой цели. Так, количество запросов увеличилось почти в семь раз.

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 мая жители Татарстана заказали более 2,1 млн СМС-пропусков. Самой популярной целью выхода из дома стала поездка на дачу — более 1,5 млн пропусков.

