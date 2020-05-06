В Татарстане директору ООО грозит до 6 лет колонии за производство контрафактного антисептика

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане полицейские обнаружили производство и склад несертифицированного кожного антисептика. Организовал предприятие директор местного ООО, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Теперь подозреваемому грозит до 6 лет колонии и штраф до 2,5 млн рублей за незаконное производство спиртосодержащей продукции и оборот незарегистрированных медицинских изделий.

По данным Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Татарстана, на складе нашли более 8 тысяч литров контрафактного антисептика: 1 633 канистры объемом 5 литров и 250 канистр объемом 1 литр.