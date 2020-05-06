Театр Камала покажет спектакль «Ходжа Насретдин» с английскими субтитрами

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Театр Камала уже в среду, 6 мая, снабдит запись спектакля «Ходжа Насретдин» английскими субтитрами. В дальнейшем планируется перевести и остальные спектакли.

«Мы ежедневно получаем письма от наших зрителей из самых разных уголков мира. Такой независимый взгляд очень важен для развития проектов. Именно благодаря обратной связи зрителей мы можем видеть свои слабые и сильные стороны. Так, например, мы усовершенствовали проект трансляций спектаклей», — рассказал директор театра имени Галиаскара Камала Ильфир Якупов.

Появление субтитров к остальным пьесам будет зависеть от скорости переводчиков, рассказал «Реальному времени» замдиректора театра по маркетингу и PR Ильшат Латыпов.

Он также рассказал, что прямых трансляций спектаклей не ведется. Посмотреть их можно только в записи.

Латыпов отметил, что за прошлый год на youtube-канале театра набралось около 80 тысяч просмотров. Столько же просмотров удалось набрать за месяц во время периода самоизоляции.

При этом представитель театра рассказал, что с начала апреля на сайте зрители приобрели 4 400 платных просмотров. На этой услуге театр заработал около 270 тысяч рублей.