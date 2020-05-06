«Бонжур, Стефан!»: «Ак Барс» объявил о переходе нападающего Да Косты

Французский нападающий Стефан Да Коста стал игроком «Ак Барса».

«Бонжур, Стефан! Да Коста переходит в «Ак Барс», нападающий подписал контракт на один год», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

«Ак Барсу» новый нападающий достался бесплатно, у него закончился контракт с «Локомотивом» и форвард находился в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне в регулярном первенстве Да Коста провел 58 матчей, в которых набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф за «Локомотив» форвард сыграл 6 встреч и отметился 5 (3+2) баллами за результативность.