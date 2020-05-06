Верховный суд РТ не стал отправлять в СИЗО экс-начальника ОП «Восход»

Фото: МВД РТ

Законным и обоснованным признал сегодня домашний арест подполковника Ильдара Вафина Верховный суд Татарстана. До 15 июня экс-начальнику казанского отдела полиции «Восход» запрещено покидать пределы своей квартиры и общаться с кем-либо кроме супруги, детей и следователя с адвокатом.



Вафину уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с рукоприкладством в отношении задержанного. Еще до возбуждения дела его уволили из органов МВД. 23 апреля Московский райсуд Казани отказал представителю Следкома по ходатайству о заключении бывшего силовика под стражу, однако это решение было обжаловано представителем потерпевшего из организации «Зона Права».

Сегодня в разговоре с «Реальным временем» адвокат подполковника воздержался от комментариев по фабуле обвинения и мере пресечения.

Напомним, по версии следствия, 18 марта 2020 года в туалете отдела полиции «Восход» ныне обвиняемый, которого не устроила версия подозреваемого, пытался склонить его к даче иных показаний ударами по лицу и нецензурной бранью. В полиции Ильдар Вафин отслужил 21 год.