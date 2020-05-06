Минниханов поручил обеспечить всех медицинских работников костюмами индивидуальной защиты

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минздраву и Минпромторгу РТ закупить костюмы индивидуальной защиты для всего медицинского персонала республики. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

«Средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированы, высокого качества, чтобы наши медицинские работники были максимально защищены. Их работа всегда сопряжена с рисками, сейчас, в период эпидемии, особенно важно не допустить распространения вируса. На плечах этих людей здоровье и жизни наших татарстанцев», — сказал Минниханов.

В республике ежедневно растет число так называемых носителей COVID-19 (только за 6 мая зарегистрировано 92 случая). Эти люди не имеют симптомов, тем не менее являются источником заражения для окружающих. Чаще всего риску заражения подвержены медицинские работники. Поэтому президент считает важным обеспечить полную их защиту.

За последние сутки в Татарстане подтверждены 102 новых случая коронавирусной инфекции.

