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Система, не дающая водителям заснуть за рулем, успешно протестирована в ПФО

12:38, 06.05.2020
Система, не дающая водителям заснуть за рулем, успешно протестирована в ПФО
Фото: realnoevremya.ru

В Приволжском федеральном округе завершился эксперимент по применению систем отслеживания психофизического состояния водителей.

Как сообщает пресс-служба полпредства президента в ПФО, с 5 февраля по 30 марта 2020 года проводилось тестирование специальной системы безопасности для водителей автобусов, которая отслеживает скорость, местоположение и характер движения транспортного средства. Система способна распознать признаки усталости и сна, а в случае выявления подает специальный звуковой сигнал.

В ведомстве отмечают, что в России автобусы перевозят 88% пассажиров, использующих все виды транспорта. Почти половина ДТП с автобусами, 46%, происходит по вине их водителей — они устают за рулем.

Ранее «Реальное время» сообщало о тестировании системы, которая не даст уснуть водителям автобусов.

Общество Татарстан
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