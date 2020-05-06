Система, не дающая водителям заснуть за рулем, успешно протестирована в ПФО

В Приволжском федеральном округе завершился эксперимент по применению систем отслеживания психофизического состояния водителей.

Как сообщает пресс-служба полпредства президента в ПФО, с 5 февраля по 30 марта 2020 года проводилось тестирование специальной системы безопасности для водителей автобусов, которая отслеживает скорость, местоположение и характер движения транспортного средства. Система способна распознать признаки усталости и сна, а в случае выявления подает специальный звуковой сигнал.

В ведомстве отмечают, что в России автобусы перевозят 88% пассажиров, использующих все виды транспорта. Почти половина ДТП с автобусами, 46%, происходит по вине их водителей — они устают за рулем.



Ранее «Реальное время» сообщало о тестировании системы, которая не даст уснуть водителям автобусов.

