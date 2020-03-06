В Татарстане протестируют систему, которая не даст уснуть водителям автобусов

Минтранс РФ запустил пилотный проект по оборудованию автобусов и маршруток системой датчиков, контролирующих состояние водителя и не дающих ему потерять бдительность или заснуть на маршруте.

Пилотными регионами, где начали тестировать систему стали Татарстан, Белгородская, Московская, Калужская, Рязанская и Омская области.

Планируется, что по результатам «пилота» будут сформированы единые технические требования, которые затем можно будет использовать при обновлении региональных автопарков для местных и межрегиональных маршрутов, передает «РИА Новости».

В качестве приборов, следящих за водителями, могут выступать специальные браслеты, которые будут измерять пульс или электрическую активность кожи, а также камеры и датчики. Если водитель отвлечется или начнет засыпать, вернуть его в работоспособное состояние можно будет с использованием различных сигналов.

Ранее сообщалось, что Миндортранс РТ и компания «Яндекс.Такси» договорились о формировании совместной рабочей группы для реализации в 2020 году пилотного проекта по оформлению электронного путевого листа для пассажирских перевозок.

