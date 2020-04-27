Казань оказалась в списке городов, где впервые с осени 2017 года стали снижаться цены на жилье

Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, изменение цен на жилье затронуло такие города, как Казань, Уфа, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Саратов, Краснодар.

«В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года. За последние 14 дней цены снижаются в среднем на 0,1—0,2 процентного пункта каждую неделю, до этого они имели положительную динамику», — пояснил Хусаинов.

Отмечается, что изменения цен связаны с ограничительными мерами, снижением покупательской способности и спросом. Из-за этого многие собственники вторичной недвижимости готовы существенно снижать цены, пишет ТАСС.