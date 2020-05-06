Казанец признался в угрозе убийством фельдшеру скорой

Фото: "Реальное время"

В Ново-Савиновский райсуд Казани направлено дело 26-летнего жителя города. Прокуратура РТ обвиняет его в пьяном нападении на фельдшера скорой помощи по пути в больницу.



По версии обвинения, в марте этого года бригада скорой прибыла по вызову о неадекватном поведении сильно пьяного мужчины и решила доставить его в горбольницу №7. В пути пациент проявил агрессию, схватил женщину-фельдшера руками за шею, стал угрожать ей убийством.

По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело, и в ходе следствия бывший пациент полностью признал вину.