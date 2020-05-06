Загитова показала, какой дополнительный предмет планирует сдавать на ЕГЭ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем «Инстаграме» сториз, где показала свою подготовку к ЕГЭ.

«Ученый кот», — подписала спортсменка фотографию, на котором показаны ее учебные пособия и тетради.

На первом плане изображения видна книжка по биологии. Подписчики Загитовой предположили, что именно этот предмет станет дополнительным у фигуристки на ЕГЭ.

Загитова в эти дни находится в самоизоляции в Казани в доме своих родителей. В нынешнем учебном году она заканчивает школу и будет сдавать ЕГЭ. Ее спортивная школа «Самбо-70» ушла на карантин, в том числе отделение «Хрустальный» вместе с группой тренера Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристка выложила сторис, на котором видно, что фигуристка сменила свое место самоизоляции, переехав из квартиры в отдельный дом.