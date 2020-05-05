Игрок сообщил о сорвавшемся переходе в «Рубин» из-за тренера-«расиста»

Египетский футболист Амр Гамаль рассказал о сорвавшемся переходе в казанский «Рубин». По его словам, причиной отмены трансфера стал главный тренер его бывшего клуба «Бидвест» Гевин Хант.

Как отмечает Гамаль, предложение из Казани поступило в 2017 году, когда он находился в аренде в южноафриканской команде. Клуб, которому он тогда принадлежал — египетский «Аль-Ахли», дал согласие на переход в «Рубин», но Хант заблокировал сделку.



«Он был высокомерным расистом, а его публичные заявления были провокационными. Он сказал мне, что не позволит уйти и что я не буду играть на чемпионате мира», — вспомнил Гамаль.



Перейдя в «Рубин», Гамаль рассчитывал попасть на чемпионат мира в 2018 году. В итоге он не попал в заявку сборной Египта, которая заняла последнее место в группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.