Жители Татарстана чаще всего заражаются внутри семьи

653 человека из общего числа 1208 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Татарстане заразились внутри семьи. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина в ходе брифинга.

По ее словам, за последние три дня ежедневный прирост составляет 7-8%, а эпидемиологическая ситуация остается «напряженной». При этом она выразила обеспокоенность ростом числа заразившихся «неопределенным путем». Их количество достигло 196 человек.

«Вероятно, есть нарушения режима самоизоляции. На завозные случаи заражения приходится всего 15% заболевших, а большая часть — 827 заразились контактным путем», подчеркнула она.

Напомним, по информации республиканского оперштаба на утро 5 мая, за последние сутки в Татарстане выявили и лабораторно подтвердили еще 91 случай заражения коронавирусом. Это — новый «рекорд» республики по числу заболевших за 24 часа. Таким образом, всего, с момента начала пандемии, в республики выявили 1 208 зараженных COVID-19.