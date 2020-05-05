Новый рекорд: в Татарстане за сутки подтвердили еще 91 случай заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

По информации республиканского оперштаба на утро 5 мая, за последние сутки в Татарстане выявили и лабораторно подтвердили еще 91 случай заражения коронавирусом. Это — новый «рекорд» республики по числу заболевших за 24 часа. Таким образом, всего, с момента начала пандемии, в республики выявили 1 тысяча 208 зараженных COVID-19.

Уточняется, что легкое или бессимптомное течение болезни — у 62-х человек, которые продолжают лечение в домашней самоизоляции, остальные 29 зараженных госпитализированы в больницы. При этом из 91-го только два случая «завозные», остальные 89 человек заразились при контактах с больными.

Территориально, в лидерах по числу зараженных Казань (здесь за сутки к 5 мая выявили 52 человека с коронавирусом), 9 человек нашли в Набережных Челнах. В остальных районах Татарстана число зараженных за последние 24 часа не превышает четырех человек.