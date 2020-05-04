В Минобороны официально подтвердили проведение воздушного парада над Казанью

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Минобороны РФ задействует почти 600 самолетов и вертолетов для проведения воздушных парадов над 47 городами России. Среди них будет и Казань.

Об этом рассказал командующий военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Он подчеркнул, что над Москвой «пролетят 75 воздушных судов, включая звено самолетов 5-го поколения Су-57", передает ТАСС.

Дронов отметил, что часть авиации примет участие в парадах над Вологдой, Тулой, Тверью, Самарой и Казанью.