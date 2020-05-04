Казань показала худший результат среди городов миллионников по индексу самоизоляции

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По данным аналитики «Яндекса», по состоянию на 13 часов 4 мая, Казань занимает первое место «антирейтинга» городов-миллионников России по уровню самоизоляции жителей. В столице Татарстана он пробил отметку в 2,2 балла — это означает, что на улицах «очень много людей».

В «красной» зоне рядом с Казанью также находятся Челябинск (2,3 балла), Красноярск и Самара (по 2,4 балла). Лучше всего продолжают самоизолироваться жители Москвы (3,4 балла) и Новосибирска (2,2 балла).

Как ранее сообщало «Реальное время», сегодня в Татарстане зафиксирован рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, за последние сутки 86 человек.