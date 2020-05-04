Россияне перестали голосовать за лишение Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Петиция за лишение Марата Башарова Госпремии России и звания заслуженного артиста Татарстана перестала активно набирать подписи: если за первые пять дней с момента публикации заявление собрало 50 тысяч подписей (планка была «побита к 1 мая), то за последние два дня не набрало и трех тысяч. На данный момент в поддержку лишения всех званий артиста в Сети «высказалось» 52 тысячи 970 человек.

Петиция в Сети была опубликована неделю назад неким Антоном Даниловым после того, как Марат Башаров на одном из телевизионных шоу еще раз признался, что бил своих жен.

«Марат Башаров — абьюзер. Свою вторую жену, Екатерину Архарову, в 2014 году он избил до состояния комы. <…> В 2016 году он женился на Елизавете Шевырковой. Через год она обратилась к врачам с травмой руки. В декабре 2018 года стало известно, что актёр и телеведущий жестоко избил супругу и сломал ей нос. <…> Марат Башаров не понес наказания за свои преступления. <…> Но в наших силах лишить Марата Башарова Государственной премии РФ, которую он получил в 2002 году, и звания Заслуженного артиста Республики Татарстан (2012 год)», — написал инициатор петиции.

После того, как петиция приобрела популярность в интернете, сам «виновник торжества» неоднократно выступал с публичными заявлениями, говоря о том, что уже «неоднократно извинялся за все зло, которое натворил». Кроме того, он выразил уверенность в том, что звания из-за этого скандала у него никто не отнимет.